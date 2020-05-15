7000 ضحية لـ #كورونا في إيران.. وروحاني: اخرجوا للاحتفال

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في ايران 114 ألفا و533 حالة، حتى السابعة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت طهران، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.

وبلغ عدد الوفيات في إيران 6854، بينما تماثل للشفاء 90539، بعد مرور 12 اسبوعا منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران.

ورغم ارتفاع الاصابات والوفيات في إيران، اقيمت مراسم إحياء الليلة الحادية والعشرين وهي اليلة الثانية من ليالي القدر، في العاصمة طهران، ومدن أخرى، مع مراقبة البروتوكولات الصحية منعا لانتشار فيروس كورونا.

وأمس الخميس أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أهمية وضرورة إحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الاخيرة من شهر رمضان، بمختلف الأساليب الممكنة حسب الظروف المتاحة في كل مدينة ومنطقة في ظل تفشي فيروس كورونا، مشددا على أهمية هذا اليوم في إدانة” كيان الاحتلال الصهيوني” ودعم الشعب الفلسطيني “المضطهد”، مع ضرورة الالتزام بالتوصيات الصحية.