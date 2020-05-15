رئيس الوزراء التركي الأسبق يتهم إردوغان وقطر بتشويه صورة الإسلام

اتهم عبد اللطيف شنار، رئيس الوزراء التركي الأسبق، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقطر بتشويه صورة الإسلام في العالم.

وشنار واحد من مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم تركيا الآن، وكان حليفا قريبا من إردوغان، وعضور حالي في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري.

ونشر موقع “تركيا الآن”، فيديو لـ«شنار» قال فيه، إن «السياسة الخارجية التي تطبقها حكومة أردوغان ليست بالقومية ولا الإسلامية ولا الإنسانية، وإنما هي مخالفة للمصلحة القومية وللقيم الإسلامية والإنسانية».

واتهم «شنار» حكومة أردوغان بأنها اكثر حكومة مذنبة في التاريخ الإسلامي على مدار 1500 عام.