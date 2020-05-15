عاجل.. باحثون سعوديون يطورون اختبارا للكشف عن #كورونا

تمكن فريق بحثي سعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض من تطوير اختبار تشخيصي لمرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، يعتمد على فحص البلمرة الجزيئية للفيروس PCR.

وترأس الفريق البحثي، الدكتور أحمد القحطاني، والدكتورة فاطمة الهملان عالما الأبحاث في علم الميكروبات، حصل على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

وأوضح الدكتور علي الزهراني المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض أن الفحص خضع لسلسلة من المعايير المخبرية العلمية الدقيقة واجتاز كل مراحل التحقق بعد مطابقة نتائجه مع نتائج المختبر التشخيصي الأساسي في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأشار إلى أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يمتلك جهاز البادئات (Primers) والذي يعتبر الحجر الأساس في اختبارات البلمرة الجزيئية للكشف عن الفيروس منوهاً بأن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة من تطوير الاختبار التشخيصي يعكس الكفاءة المتميزة للباحثين السعوديين الذين عملوا على هذا المشروع حتى وصل إلى مراحله النهائية وحقق كل الاشتراطات العلمية المطلوبة.

وعبر المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض عن تقديره للفريق البحثي الذي استطاع تصميم وتطوير هذا الاختبار ما يمكّن المستشفى من إجراء الفحوصات المطلوبة للعينات المخبرية من فيروس كورونا، اعتماداً على المنتج المحلي وبكفاءة وذلك لمواجهة أي شح في المنتجات المصنعة تجارياً سواءً من الخارج أو الداخل نظراً للطلب المرتفع في ظل استمرار الجائحة.

وأضاف الفياض أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على استعداد لإنتاج البادئات للمختبرات المحلية ومشاركة البروتوكول مع المختبرات المحلية والخليجية لمواجهة نقص المحاليل التجارية.