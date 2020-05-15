“الأمر بالمعروف” ينفذ خطته خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر بمنطقة الرياض

ينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض خطته الميدانية والتوعوية خلال العشر الأواخر وإجازة عيد الفطر المبارك بعد تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كافة التدابير الإحترازية والوقائية بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.

وبحسب بيان للفرع؛ تشمل الخطة جميع هيئات محافظات منطقة الرياض، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية.

ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل إرشادية عن أهمية المحافظة على الآداب واغتنام مابقي من شهر رمضان فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم .

في السياق؛ أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري أن الخطة تأتي بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.