إصابات كورونا اليوم.. جدة تتصدر بـ444 يليها مكة 443 ثم الرياض 419 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت جدة 444، مكة المكرمة 443، الرياض 419، المدينة المنورة 152، الدمام 148، الهفوف 128، الدرعية 66، تبوك 62، الجبيل 56، الطائف 41، الظهران 40، ينبع 40، بريدة 33، الخبر 30، بقيق 25، بيش 25، خميس مشيط 18، القطيف 13، أملج 11، السحن 10، الخرج 10، حزم الجلاميد 8، مهد الذهب 6، حائل 6، محايل عسير 5، رأس تنورة 5، بيشة 5، المظيلف 5.

المجمعة 4، البكيرية 3، دومة الجندل 3، منفذ الحديثة 3، المجاردة 2، القرية العليا 2، صفوى 2، عنيزة 2، صبيا 2، حفر الباطن 2، عرعر 2، رفحاء 2، وحالة واحدة في كل من أبها، النعيرية، سلوى، المذنب، رياض الخبراء، خيبر، الخرمة، القريع، القرى، بلجرشي، تيماء، ضباء، الوجه، تربيان، سكاكا، القريات، حوطة بني تميم، الدلم، وادي الدواسر، المزاحمية، الرين، السلسل، وثيلان، مرات