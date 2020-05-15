الجيش المصري: مقتل 13 مسلحًا في عملية نوعية بشمال سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم الجمعة، عن مقتل 13 مسلحًا بعد ورود معلومات استخباراتية عن تواجد بؤرة إرهابية داخل إحدى المزارع بمحافظة شمال سيناء.

وقال إن القوات المسلحة المصرية نفذت عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، ومقتل 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعًا.

وأوضح أنه تم ضبط عربة دفع رباعى و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة، ضبط وتفجير 4 أحزمة ناسفة، ضبط 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3 مسدس 9مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و12 تليفون محمول أنواع و4 جهاز لاسلكى و5 شدة ميدانية.