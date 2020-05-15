شرطة جازان: اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 8 أشخاص اعتدوا على مركبات بإلقاء الحجارة عليها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض عدد من المركبات لاعتداء برمي الحجارة على زجاجها خلال مرورها بأحد الأحياء السكنية بقرية القاع بمركز الشقيق في منطقة جازان، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المتورطين في ذلك وعددهم 8 متهمين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والسابعة عشرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.