استفاد منها 556 مواطنًا ومقيمًا.. “فرجت” تساهم في سداد أكثر من 32.8 مليون ريال

قال المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، إنه منذ انطلاق خدمة “فُرجت” في 14 رمضان وحتى اليوم، ساهمت في سداد مبلغ بقيمة وصلت إلى 32 مليونًا و848 ألفًا و568 ريالًا، استفاد منها 556 مواطنًا ومقيمًا.

وأضاف أن الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وذلك للتأكد من الفواتير عبر منصة “أبشر” بما يضمن الموثوقية والخصوصية، واستكمال خطوات التحقق منها، وأن السداد يكون عبر الحسابات البنكية.

وجدد المتحدث التأكيد على أنه لا يوجد تطبيق خاص لخدمة “فرجت” على المتاجر الالكترونية سوى عبر منصة أبشر.