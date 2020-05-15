“فيسبوك” تعلن شراء “جيفي” للصور المتحركة لدمجها في “إنستغرام”

أعلن شبكة “فيسبوك”، اليوم الجمعة، عن شرائها شركة “جيفي” المتخصصة في الصور المتحركة، وذلك لدمجها بتطبيق “إنستجرام” لتشارك الصور والتسجيلات المصورة، دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وقالت “فيسبوك” في بيان، إن شركة جيفي الرائدة في التعبير البصري والإبداع تنضم إلى شركة فيسبوك اليوم لتكون جزءًا من فريق إنستغرام.

وأضافت: “نعتزم إدماج مكتبتها (للصور المتحركة من نسق) +جي آي أف+ في إنستغرام وتطبيقاتنا الأخرى لتمكين الناس من إيجاد الطريقة الصحيحة للتعبير عن أنفسهم”.

وقال موقع “أكسيوس”، الإخباري، إن الصفقة تمت بعد أن دفعت شبكة “فيسبوك” 400 مليون دولار.