أمير الباحة يحث الجهات الحكومية بالمنطقة على مواصلة العمل خلال إجازة عيد الفطر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمواصلة العمل لمنسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك, وذلك لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين أولا بأول والعمل على عدم تأخيرها.

وأكد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأهالي المنطقة، وتوفير فرق النظافة والصيانة، والاهتمام بصحة البيئة، والعمل على تعقيم المراكز التجارية وغيرها من الأماكن التي يتواجد فيها المواطنين والمقيمين وتكثيف التواجد المروري خلال فترة السماح بالتجول والحرص تطبيق قرار منع التجول ورصد المخالفين للقرار وتطبيق الإجراءات النظامية في حقهم.

كما حث سمو أمير منطقة الباحة الجهات ذات العلاقة من أمانة الباحة وإدارة الدفاع المدني وإدارة النقل بالتأهب الدائم نظرًا لما تشهده المنطقة من أمطار الخير والبركة هذه الأيام, وتوعية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والعمل على رفع آثار الأمطار من الطرقات.