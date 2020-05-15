“التعليم” تمنع توزيع منشورات شركات ومكاتب القبول غير المرخصة على الطلاب

منعت وزارة التعليم الشركات ومكاتب القبول من تنظيم بعض البرامج لقبول طلاب المدارس الأهلية والعالمية في بعض الجامعات الأهلية والعالمية ومعاهد تعليم اللغات وتوزيع منشوراتها او استضافتها في منشآت التعليم العام الأهلي.

وجاء في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إداراتها في المناطق والمحافظات أنه بالإشارة إلى ما يرد للوزارة من مخاطبات وتقارير بشأن قيام بعض الشركات ومكاتب القبول بتنظيم بعض البرامج لقبول طلاب المدارس الأهلية والعالمية في بعض الجامعات الأجنبية أو معاهد تعليم اللغات التعليم بعض اللغات الأجنبية، ودعوة المدارس أو المعاهد للمشاركة بها أو استضافتها أو توزيع منشوراتها بداخل منشآت التعليم العام الأهلي، فإنه تقرر ما يلي:

أولا: التأكيد على جميع المدارس الأهلية والعالمية ومعاهد تعليم اللغات التابعة بضرورة الالتزام بالآتي:

١- عدم التعاون مع أية جهات خارجية غير مرخص لها لتنفيذ مثل هذه البرامج، وعدم استضافة

أي جهة خارجية أو داخلية لتنظيم أية برامج أو ورش عمل لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات الخارجية أو معاهد اللغات، إلا بموافقة الوزارة الخطية على ذلك.

٢- عدم توزيع أية منشورات على الطلاب والطالبات تتعلق بخدمات هذه الشركات والمكاتب

ثانيا: متابعة مكاتب وإدارات التعليم الأهلي في إدارات التعليم للمدارس الأهلية والعالمية ومعاهد تعليم اللغات، والتحقق من التزامها بذلك، والرفع للجنة مخالفات المدارس الأهلية بالإدارة بأي تجاوزات أولا بأول، ومحاسبة المتسببين في ذلك.