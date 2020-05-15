توقعات طقس السبت.. هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 23-09-1441 هـ الموافق 2020/05/16 م

وقالت إنه يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على منطقتي المدينة المنورة وتبوك تمتد الى الأجزاء الغربية من مناطق الرياض، القصيم ، حائل.

وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ، والأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.