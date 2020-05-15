آخر تطورات #كورونا عالميا.. حصيلة الوفيات تتجاوز 305 آلاف

ما زالت الأرقام والأحداث والإجراءات تتوالى عالميًا بشأن فيروس كورونا المستجد، والذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعًا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم، لتقارب 305 آلاف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر، بحسب حصيلة وضعتها وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم.

وسُجلت رسمياً أكثر من 4.454.090 إصابة في 196 بلداً ومنطقة، منذ بدء انتشار الوباء، غير أن هذه الأرقام لا تعكس إلا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إن دولاً عدة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا للحالات التي تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى، وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 1554500 شخص حتى اليوم.