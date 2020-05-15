شرطة القصيم تضبط 5 سودانيين متورطين في سرقة أغنام

ألقت شرطة القصيم القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون من 5 سودانيين، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي يتكون أفراده من خمسة مقيمين – من الجنسية السودانية، (في العقد الرابع من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام من عددٍ من المزارع بالمنطقة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.