هل لفيروس الإيدز علاقة بـ #كورونا؟.. متحدث الصحة يجيب

قال المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعال إن فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) ليس له أي علاقة بفيروس (الإيدز)، ولا يوجد استناد علمي عن أنهما هجين، وهو كلام عارٍ من الصحة.

ودعا الجميع عبر تغريدة على “تويتر” إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.