البنوك السعودية تحذر من رسائل احتيالية تستغل #كورونا

حذَّرت البنوك السعودية، اليوم، من رسائل احتيال وهمية ومضللة تستغل انتشار فايروس كورونا وتصل لعدد من العملاء.

أوضحت ذلك عبر تغريدة في الحساب الرسمي للبنوك السعودبة على «تويتر»، مؤكدة أن رسائل الاحتيال الوهمية تستخدم عددًا من الدلالات بأسلوب تخويفي عبر مواقع وعناوين بريدية غامضة ومشبوهة.