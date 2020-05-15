البنوك السعودية تحذر من رسائل احتيالية تستغل #كورونا

حذَّرت البنوك السعودية، اليوم، من رسائل احتيال وهمية ومضللة تستغل انتشار فايروس كورونا وتصل لعدد من العملاء.
أوضحت ذلك عبر تغريدة في الحساب الرسمي للبنوك السعودبة على «تويتر»، مؤكدة أن رسائل الاحتيال الوهمية تستخدم عددًا من الدلالات بأسلوب تخويفي عبر مواقع وعناوين بريدية غامضة ومشبوهة.
وتطلب تلك الرسائل الاحتيالية من العملاء، معلوماتهم الشخصية أو المالية بإلحاح وتكون مكتوبة عادةً بنصوص ركيكة مليئة بالأخطاء الإملائية والإنشائية والنحوية.
وأكدت البنوك أهمية الحذر من تلك الرسائل، وتجاهلها تمامًا سواء التي تستغل ظروف الجائحة أو غيرها من الظروف.