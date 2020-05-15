وثيقة تكشف عن توريد روسيا لسلاح جديد لمصر تمتلكه دولة لأول مرة في الشرق الأوسط

نشر الموقع الرسمي للتعاقدات والمناقصات الحكومية الروسية وثيقة مناقصة مرتبطة بعقد توريد بعض الوصلات الكهربائية والكابلات، التي ستدخل في صناعة سلاح جديد لمصر.

وأوضحت الوثيقة، وفقاً لموقع “روسيا اليوم” أن العقد تم إبرامه بين شركة “روس أوبورون اكسبورت” والجانب المصري عام 2018.

وبيّن الباحث المصري في الشؤون العسكرية محمد الكناني، أن من المرجح أن تكون هذه الكابلات والوصلات خاصة بمقاتلات التفوق الجوي الثقيلة “Su-35 Flanker-E “، مشيراَ إلى أن الكابلات ستدخل في تصنيع المقاتلات المصرية لدى مصنع “كومسومولسك”.

من جانبه، أكد موقع avia.pro الروسي المتخصص في شؤون الطيران والطائرات أن مصر وقعت عقداَ مع روسيا للحصول على أكبر دفعة من مقاتلات Su-35 الروسية.

وأشار الموقع إلى أن الحديث يدور عن شراء 26 مقاتلة، حيث سيحصل سلاح الجو المصري على مقاتلتين هذا العام، ومن المقرر الانتهاء الكامل من العقد عام 2023.

ونوه الموقع إلى أن مصر ستصبح الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل على مقاتلة روسية من الدرجة الأولى، والمالك الأجنبي الثاني لمقاتلات Su-35 الروسية