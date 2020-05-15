معركة نشأة كورونا.. الصين تقر باعتراف خطير

مازالت معركة نشأة فيروس كورونا مشتعلة بين الصين وأمريكا، وتطور الخلاف إلى مرحلة شبه قطع في العلاقات وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس رفضه التواصل مع الرئيس الصني، على خلفية معلومات شبه مؤكدة أن الدولة الأسيوية أمرت مختبرات بتدمير عينات لوباء كورونا خلال مرحلة مبكرة من تفشي المرض.

وكشف تقرير لصحيفة South China Morning نقلا عن المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة، ليو دنغ فنغ، بأن إجراء المسؤولين الصينيين اتخذ لدرء الخطر على السلامة البيولوجية في المختبرات ومنع الكوارث الثانوية الناجمة عن مسببات الأمراض غير المحددة، وفقا لقناة العربية.

وأضاف المسؤول أنه عندما تم الإبلاغ عن الوباء الشبيه بالالتهاب الرئوي لأول مرة في ووهان، كانت المعاهد على المستوى الوطني تعمل على تحديد العامل المسبب للمرض.

ولفت إلى أنه وبناء على بحث شامل ورأي خبراء، قررت السلطات حينها تصنيف الوباء ضمن الفئة الثانية للأمراض الشديدة، وفرض متطلبات السلامة البيولوجية على جمع العينات، والنقل والأنشطة التجريبية، إضافة إلى تدمير العينات، بحسب تعبيره.