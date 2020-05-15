أمانة جازان عن سقوط مركبات في حفرة: شركة المياه مسؤولة!

أصدرت أمانة منطقة جازان، الجمعة،، بياناً لتوضح ما تداولته حسابات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن صور سقوط عددٍ من المركبات في حفرة على أحد الطرق الرئيسية بالمنطقة.

وقال بيان أمانة جازان إن سبب الحفرة هو كسر في أحد خطوط شبكة المياه الرئيسية التابعة لخدمة المياه في جازان، ما تسبب في هبوط جزئي بالأسفلت.

وأوضحت أنها باشرت الموقع واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة، ووضعت صبات خرسانية وأشرطة السلامة وشفطت تلك المياه، حرصا على حماية الأرواح والممتلكات، وطالبت الجهات المختصة بسرعة إصلاح خط المياه.

وكان نشطاء تداولوا صورا لسقوط مركبات في حفرة بأحد طرق منطقة جازان، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين وقالوا إن الحفرة تُركت منذ وقت كبير، واصطادت عدد كبير من المركبات.