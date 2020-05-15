ترامب: ندرس إمكانية توفير اللقاح لكورونا مجانا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية توفير لقاح كورونا مجانا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي أن هناك تجارب لـ 14 لقاحاً ضد كوفيد 19، معلنا أن البلاد ستعود إلى وضعها الطبيعي بلقاح أو دونه.

وتابع “متفائلون بأننا سنحصل على اللقاح في نهاية العام أو قبل ذلك، ونعمل مع آخرين في الخارج لإيجاد اللقاح، كما وحصلنا على موافقة لعدة أدوية لعلاج كوفيد 19″، مضيفا أنه “وبمجرد التوصل إلى لقاح فإن أميركا مستعدة لعملية إنتاج سريعة له”، موضحاً أن التجارب أظهرت مؤشرات جيدة.

وتحدث عن انضمام عالمين متميزين في مجال اللقاحات لجهود مواجهة كورونا، وقال “سنقوم بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بشراكة مع البنتاغون”، لافتا إلى أن الكل يبحث عن حل لكورونا وليس الأرباح.