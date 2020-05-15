“فيفا” يكشف مصير حفل جوائز الأفضل لعام 2020 في ظل جائحة كورونا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجمعة، مصير حفل جوائز الأفضل لعام 2020 في ظل جائحة كورونا.

وأفاد اتحاد كرة القدم الدولي بأن حفل جوائزه السنوي الذي كان مقررًا في 21 سبتمبر في ميلانو، لن يُقام وأنه يدرس الخيارات المتاحة.

وقال متحدث «فيفا» إن الحفل لن يُقام بسبب وباء فيروس كورونا المستجد وتبعاته، وأن الهيئة الدولية تدرس بدائل محتملة، ولم يحدد الاتحاد طبيعة هذه البدائل.

ويقيم «فيفا» هذا الحفل سنويًّا لاختيار الأفضل في فئات عدة، أبرزها أفضل لاعب وأفضل لاعبة، وتوج الاتحاد العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والأمريكية ميجان رابينو، بالجائزتين في حفل أقيم في مدينة ميلانو أيضًا.

وتعد المدينة الواقعة في مقاطعة لومبارديا بشمال إيطاليا، من أكثر المناطق تأثرًا بكورونا الذي تسبب حتى الجمعة بأكثر من 31 ألف وفاة معلنة في البلاد.