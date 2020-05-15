شاهد.. رسالة مؤثرة.. الطبيب الذي نقل كورونا لوالدته يحكي التفاصيل من داخل الحجر الصحي

وجه الطبيب عمر حافظ رسالة مؤثرة إلى والدته بعدما نقل فيروس كورونا لها، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصته، وتفاعل معها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وقال الطبيب من داخل الحجر الصحي، خلال حديثه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية “يا أمي الله يعطيكي العافية، أدعو الله أن تكوني فخورة فيا لأني خرجت لخدمة الناس، بحبك وإن شاء الله تعودي لبيتك آمنة وتنوريه”.

وأضاف الطبيب في رسالته “وحشني الفطور والسحور مع إخوتي، وإن شاء الله نكون في العيد معا”.

وحكى عن تفاصيل إصابة والدته قائلا “أنا الممارس الصحي الوحيد في المنزل، وظهرت علي الأعراض البسيطة مثل الصداع والتعب الجسدي في بداية رمضان لكني لم أهتم .. وكانت النتيجة انتقال الفيروس إلى والدتي بعدما اكتشفت وجوده عندي”.