الموارد البشرية تفرض غرامة 10 آلاف ريال على مخالفي تنظيمات الوزارة في الظروف الاستثنائية

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بندًا إضافيا بإضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بفرض غرامة عدم الإلتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية.

وجاء في قرار الوزارة إضافة فقره برقم (63) إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة (1) من البند أولاً من القرار الوزاري رقم (178743) وصيغتها : عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية.

ويتم فرض قيمة الغرامة بمبلغ 10.000 ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين.