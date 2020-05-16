عاجل.. صندوق الاستثمارات السعودي يشترى حصصا كبيرة في ديزني وفيسبوك وبوينج

اشترى صندوق الاستثمار العام السعودي حصصا كبيرة من أسهم شركات كبرى منها فيسبوك، وديزني، وبوينغ، في تسجيل ربع سنوي يوم الجمعة.

وأفاد تقرير لوكالة بلومبيرج أن صندوق الاستثمار السعودي استغل جائحة كورونا ورصد 827.8 مليون دولار لشراء شركة بريتيش بتروليوم، وحصة 713.7 مليون دولار في بوينج، و 522 مليون دولار في سيتي جروب وفيسبوك و 495.8 مليون دولار في ديزني في نهاية الربع الأول.

ونقل تقرير الوكالة الأمريكية عن محافظ الصندوق ياسر الرميان قوله إن الصندوق ينظر في “أي فرصة” لشراء حصص كبرى في شركات عالمية مثل شركات الطيران وشركات الطاقة والترفيه.