حرس الحدود: مطاردة عصابة دولية لتهريب المخدرات.. وضبط 575 كيلو حشيش

أحبطت دوريات حرس الحدود في منطقة نجران محاولة لتهريب أكثر من نصف طن من الحشيش، حيث اعترضت مركبة متسللة بالربع الخالي، بعد تبادل لإطلاق النيران بينهما.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنًام القريني، بأن الدوريات رصدت تجاوز المركبة للحدود السعودية بالربع الخالي، فجر أمس الجمعة، وتم على الفور تفعيل الخطة الخاصة باعتراض المركبات، ومطاردتها.

وأضاف القريني أنه عندما طلب رجال الأمن ممن في السيارة التوقف، بادروا بإطلاق النار، لترد عليهم الدورية، حتى نجحت في اعتراضهم ومحاصرتهم، والقبض على شخص واتضح وفاة آخر نتيجة إصابته بطلق ناري.

وأوضح القرني أن الشخصين كلاهما من أرباب السوابق المطلوبين للجهات الأمنية، لعلاقتهما بعصابات الجرائم المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، مضيفا أن المركبة كانت تحمل 575 كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود جاهزون في كافة الأوقات لحماية حدود الوطن والتصدي لكل من تسول له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوعت أساليبهم.