مصادرة 400 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة في “مسفلة” مكة

أعلنت ⁧‫بلدية المسفلة الفرعية‬⁩ مصادرة وإتلاف 398 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 190 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر.

وأوضحت البلدية أن اللحوم المضبوطة تم العثور عليها في سيارة نقل، قبل توزيعها. موضحة أنها لا زالت تشن العديد من الحملات الرقابية، ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق، ⁧‫تحت شعار “غذاؤكم أمانة‬⁩”.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة مواصلة ‬⁩جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية، حرصاً على سلامة مرتاديها.