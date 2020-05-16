“النواب الأمريكي”: 3 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات #كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، على مشروع قرار للحزب الديمقراطي بتقديم مساعدات تاريخية بقيمة 3 تريليون دولار من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ويعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحزبه الجمهوري أن القرار “ولد ميتاً”، في حين أن توقيعه ضروري لدخول القرار حيّز التنفيذ.

ووافق مجلس النواب على القرار بأغلبية 208 أصوات مؤيدة، ومعارضة 199.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، 1680 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 87493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، بينما بلغ عدد الإصابات مليونا و442 ألفا و924 مصابا.