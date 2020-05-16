ميليشيات إردوغان تحرق المحاصيل الزراعية في ريف “تل تمر”

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف تل تمر، حيث احترقت محاصيل القمح والشعير في قرية العزيزية وامتد إلى الريحانية، بالقرب من مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.

وأفادت مصادر المرصد السوري أمس الجمعة، بأن تلك الحرائق تفتعلها الفصائل الموالية لتركيا لإنتقال الحرائق إلى مناطق “قسد” القريبة منها، وبسبب استحالة حصادها بالقرب من نقاط “قسد” هناك التي تبعد أقل من 3 كيلو متر عنها.

بينما لا تزال فصائل “أحرار الشرقية” وفيلق “الرحمن” و”السلطان مراد” و”فرقة المعتصم” تختلف على طريقة تقاسم تلك المحاصيل فيما بينها، مما يرجح أن تكون الخلافات والعداء فيما بينها سبباً لنشوب هذه الحرائق.