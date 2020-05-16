رغم انتهاء إيقافه.. “اتحاد جدة” يحرم فهد المولد من نهائيات كأس محمد السادس

رغم انتهاء فترة إيقافه، لن يشارك لاعب المنتخب السعودي ونادي اتحاد جدة، فهد المولد، في مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقالت تقارير صحفية إن نادي اتحاد جدة لم يدرج اسم المولد خلال فترة التسجيل الثانية، والتي انتهت آخر يناير الماضي، مما يحرمه من المشاركة في أية أنشطة رياضية رسمية.

وكان المولد قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن اللعب بعد ثبوت تعاطيه منشطات، عقب نهاية مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ناديي النصر واتحاد جدة التي أقيمت 13 أبريل من العام الماضى بملعب “الملك فهد” الدولي، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ومازال الغموض يسيطر على مصير استئناف بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث أقيمت مباراة واحدة فى ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة، بين الاسماعيلي المصري والرجاء المغربي، حسمها “الدراويش” لصالحه 1-0 على إستاد الإسماعيلية، فيما لم تلعب المباراة الثانية بين الاتحاد والشباب السعوديين.