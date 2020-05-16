الملك عبدالله يحذر إسرائيل من “صدام كبير” مع الأردن

“لا أريد أن أطلق التهديدات، لكن ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة”، هكذا أجاب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على سؤال لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، حول اتجاه إسرائيل لضم مناطق من الضفة الغربية الفلسطينية.

وقال الملك في حوار مع المجلة الألمانية نشرته أمس، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يستطيع المضي قدما، وإن القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، محذرا من انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، الذي سيتبعه المزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة.

وحول موقف المملكة الأردنية من خطوة قيام إسرائيل بضم أراض من الضفة الغربية، وتعليق الأردن العمل بمعاهدة السلام، قال الملك عبد الله: “لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات”، مشيراً إلى أن مواقف مشتركة لبلده مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط.

وأشار الملك عبد الله إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رفض خطة حل الدولة الواحدة، وأكد وقوف السعودية مع الدولة الفلسطينية، كما هو موقف الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.