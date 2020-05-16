بتوجيه من أمير منطقة عسير… تدشين مبادرة «حياتنا أمانة»

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم، انطلاقة أعمال مبادرة ” حياتنا أمانة ” بمدينة أبها وذلك بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وتأتي هذه المبادرة ضمن باكورة مبادرات نشامى عسير التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز مؤخرا.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي بأن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيه سمو أمير المنطقة بهدف الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد و ذلك من خلال التكامل مع مشروع “نشامى عسير ” في التطوع البلدي من خلال اتاحة الفرصة للأهالي الراغبين في التطوع للمساهمة في تنظيم المتسوقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع و ضمان مجتمع حيوي وفق التوصيات الاحترازية و الإجراءات الوقائية.

مشيرا الى ان هذه المبادرة ستعزز الوعي بخطورة الفايروس من خلال التواصل المباشر مع المتسوقين ومرتادي الأسواق و التأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي و تنظيم المتسوقين.

منوها الى ان خطة مبادرة حياتنا أمانة تستهدف كافة الأسواق التجارية كأولوية خلال شهر رمضان المبارك وتم تقسيم عملية تنفيذ المبادرة الى عدة مراحل حسب اعداد المتطوعين المتاحة وعلى ذلك تم توزيع كافة المتطوعين والمتطوعات وفق التنظيمات المعتمدة وسيتم تقييم كل مرحلة ليتسنى لنا وضع الخطط التحسينية في حال احتاج الامر الى ذلك والرفع بذلك بتقارير يومية لسمو أمير المنطقة.

الجدير بالذكر فقد وزعت الأمانة اليوم أكثر من 200 عبوة معقم على المتسوقين بإشراف مباشر من قبل أمين المنطقة وبحضور رئيس المجلس البلدي وعدد من مدراء الجهات الحكومية والخاصة.