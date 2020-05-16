إبران تعيد فتح مدارسها.. الحضور اختياري والتعقيم إلزاميّ

أعلنت إيران استئناف الدراسة في كافة المدارس في جميع أنحاء البلاد، وبكل المراحل التعليمية، بدءا من اليوم، ولمدة شهر واحد.

وأعلن المقر الوطني لمكافحة كورونا في إيران، برئاسة حسن روحاني، قراره، مشددا على الالتزام بـ”التعقيم، ومراعاة التباعد الاجتماعي 1.5 متر إلى مترين”، موضحا أن الحضور اختياريّ، وليس إلزاميا.

وكانت إيران عطّلت الدراسة في كافة المراحل التعليمية، بعد تفشي كورونا في مارس الماضي، وفي الأسابيع القليلة الماضية تم استخدام نظام تعليمي مثير للجدل على الإنترنت والتلفزيون لمواصلة تعليم الطلاب.