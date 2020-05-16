“مدني جازان” تحذر: سيول ومطر وبرَد وغبار حتى مساء اليوم

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين، لأخذ الحيطة والحذر، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم، ورياح وأتربة وتساقط للبرد، وجريان للسيول، مع تدني مدى الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن ان تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة والحذر عند القيادة في أجواء غابرة، والاستفادة مما تبثه قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني من رسائل توعوية عن المخاطر المختلفة وكيفية التعامل معها.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على مدار “٢٤” ساعة بمتابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.