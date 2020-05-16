فلسطين: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم التاسع.. وشفاء 10 حالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، فيما تم شفاء 12 حالة في رام الله وضواحي القدس.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، أن حالات الشفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس، مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفى “هوغو تشافيز” في ترمسعيا.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وتابعت الكيلة: لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (التي لا تزال مصابة) 107 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و40 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).