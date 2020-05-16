متحدث الداخلية: رصدنا باعة متجولين ومخالفات متعددة للوائح في أوقات التجول #عاجل

حذر متحدث باسم وزارة الداخلية، اليوم السبت، من إساءة قضاء أوقات التجول، محذرا من ارتفاع الإصابات بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، خلال مؤتمر الصحفي للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا، إن الأوقات المسموح بها بالتجول تهدف إلى تمكين الجميع من قضاء احتياجاتهم الضرورية القصوى، وليس للزيارات والتجمعات المخالفة للوائح.

وأضاف المتحدث: خلال الأيام الماضية أكدت وزارة الصحة عن مؤشرات إصابة نساء وأطفال بالفيروس نتيجة الزيارات العائلية والتنقل من مواقع إلى أخرى.

واستطرد: كما تم رصد باعة متجولين في أكثر من موقع، في اليومين السابقين، وعند الوقوف على الحالات اتضح أنه لا يوجد تباعد اجتماعي ومخالفين للنظام، ونؤكد على منع التجمعات بكافة أشكالها وصورها كما نصت اللائحة.