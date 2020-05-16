حملات تفتيشية على مساكن الوافدين ضمن جهود مكافحة كورونا

نفذت عدة أمانات، اليوم السبت، حملات تفتيشية على مساكن الوافدين، للتأكد من مطابقتها لمواصفات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وفي السياق؛ نفذت أمانة محافظة جدة اليوم حملة تفتيشية في إطار مجهوداتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” على مساكن الوافدين بحي السلامة الشعبي بمشاركة محافظة جدة ووزارة الصحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة وشرطة جدة .

وأوضح رئيس بلدية جدة الجديدة المهندس باسم الجدعاني أن الحملة التي تمت في نطاق حي السلامة الشعبي تم خلالها الكشف على القاطنين الوافدين ، ومعاينة البيوت الشعبية التي تم استغلالها كمساكن لهم دون مراعاة للإجراءات الاحترازية ، كما تم تعقيم هذه المساكن البالغ عددها أكثر من 50 موقعاً تمهيداً لمعالجة وضعها.

وأضاف أن الأمانة قامت بحملة شاملة في نطاق الحي للتأكد من تطبيق المراكز والمحال التجارية للإجراءات الاحترازية ، حيث تم إغلاق المحلات المخالفة ، ومصادرة وإتلاف عربات الباعة الجائلين المخالفين في نطاق الحي, مقدماً شكره لسكان على تعاونهم مع حملة البلدية ومشاركتهم في التبليغ عن مخالفات سكن الوافدين والمخالفات البلدية من خلال رقم طوارئ البلاغات وتطبيق بلدي 940 .