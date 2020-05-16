رئيس الوزراء اليمني يتهم مليشيا الحوثي بالتضليل على تفشي الوباء

حذر رئيس الوزراء اليمني، معين عيد الملك من خطورة الأوضاع الصحية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية نتيجة اتباعها سياسة التعتيم والتضليل على تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء : إن مدى انتشار وباء كورونا المستجد غير معروف على الأرض والسياسة التي تتبعها مليشيا الحوثي الانقلابية بالتعتيم والتضليل فيما يخص الوباء للحفاظ يساهم في استهتار السكان بالوباء وعدم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهته.

وأكد المسؤول اليمني، أن هدف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من سياسة التعتيم هو الحفاظ على مصادر التجنيد واستمرار الدفع بالمزيد من الناس الى الجبهات.

جاء هذا خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الطف موساني، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفي السياق قال رئيس الحكومة اليمنية : إن تداعيات التصعيد الأخير من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي تقوض كافة الإصلاحات والعمل الذي قامت به الحكومة لاستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة وتزيد من معاناة الناس بدون أفق .

وشدد رئيس الوزراء على أن إعادة الأمور الى سابق عهدها في مدينة عدن مهم جدا من أجل رفع الجهود الصحية لمواجهة الوباء، واتخاذ إجراءات صارمة لمحاصرة تفشي كورونا والحميات الأخرى.