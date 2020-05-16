لأول مرة في المؤسسات التعليمية .. جامعة شقراء تطلق مبادرة وثيقتك على بوابتك

أطلقت جامعة شقراء مبادرة لتسهيل وصول الوثائق لأكثر من أربعة آلاف خريج وخريجة بعنوان ” وثيقتك على بوابتك ”

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن سعد اليحيى بهذه المناسبة أبارك لخريجي وخريجات جامعة شقراء تخرجهم بعد مشوار تعليمي حافل ، وانسجاما مع خطة الجامعة للتحول الرقمي ، وتيسيرا على الخريجين وسرعة إيصال الوثائق لهم تمكنا من تحويل وثائقهم إلى وثائق إلكترونية رسمية معتمدة .

وقال أن هذه الخدمة تمكن الطالب الخريج من الحصول على نسخة الكترونية رسمية معتمدة من وثيقة التخرج مع وجود خاصية QR CODE لتمكن هذه جهات التوظيف من التحقق من صحة الوثيقة.

والهدف من هذه المبادرة هو دعم الخريجين وتمكينهم على التقديم لجهات التوظيف فور تخرجهم باستخدام الوثيقة الالكترونية الرسمية.

وقالت ان الوثائق الورقية سيتم تسليمها عبر الكليات عند انتهاء فترة تعليق الحضور.

وقدم شكره لمعالي رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عوض الأسمري على متابعته ودعمه وحرصه على سرعة إنجاز الخدمات الطلابية بأسرع وقت وبما يخدم الطلاب ويتناسب مع الظروف الحالية التي نمر بها ، ودعمه لخطة التحول الرقمي في الجامعة بشكل عام وعمادة القبول والتسجيل بشكل خاص .