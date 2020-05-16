لم تمنعه جائحة #كورونا عن واجبه .. جراح سعودي يتناول إفطاره في غرفة العمليات لإنقاذ مريض

في لفتة إنسانية تحمل الكثير من قيم النبل و الإلتزام بأخلاقيات العمل و الإصرار على أداء الواجب المهني ، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطبيب جراح سعودي وهو يتناول إفطاره خلال إجراء عملية جراحية لمريض في غرفة العمليات.

و أظهرت الصورة رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر – منطقة الحدود الشمالية و هو ‬⁩يتناول الافطار أثناء عملية جراحية لمريض أربعيني ينزف دماغياً وكان الإفطار عبارة عن علبة من العصير ساعدته في تناولها إحدى المساعدات أثناء إجراء العملية.

و لقي الموقف استحسان و إشادة نشطاء و متابعي مواقع التواصل الاجتماعي،حيث لم تمنعه جائحة كورونا عن أداء واجبه و القيام بعمله مراعيا إنسانية مهنة الطب التي يمارسها.