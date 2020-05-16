عاجل.. الكويت والسعودية تتفقان على وقف الإنتاج المشترك للنفط بحقل الخفجي

اتفقت الكويت والسعودية على وقف الإنتاج المشترك للنفط بحقل الخفجي‎، اعتبارا من أول يونيو المقبل ولمدة شهر، وفق مصادر كويتية مسؤولة.

وقالت المصادر تصريح لجريدة “الرأي” الكويتية مساء اليوم السبت، إن القرار يأتي في إطار توجه دول الخليج إلى خفض إنتاجها النفطي بكميات إضافية لمدة شهر بشكل مبدئي.

وأضافت أن الاتفاق يقضى بوقف إنتاج نحو 80 ألف برميل يوميا، مشيرة إلى أن حصة الكويت منها، تبلغ 40 ألف برميل يوميا.

في السياق، نقلت وكالت “رويترز” عن وسائل إعلام كويتية، اليوم، اتفاق وقف الإنتاج المشترك للنفط بحقل الخفجي‎، دون تفاصيل.

وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا فى 24 ديسمبر الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم بين حكومتى البلدين، تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطى فى الجانبين.