إنجاز 90٪ من تنفيذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط الشرائع 5

نفذت وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لمشاريع السيول عددا من المشاريع التي تعزز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها عن الأحياء والقرى التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ومن هذه المشاريع مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بمخطط الشرائع 5 والذي بلغت نسبة إنجازه 90٪ تقريباً وتتمثل في تنفيذ مسارين من القنوات الخرسانية المغلقة داخل المخطط المسار الأول بطول 1350 متر طولي عبارة عن عبارة احادية تبدأ من العبارة الواقعة اسفل طريق السيل جوار شركة الاتصالات السعودية وممتدة داخل المخطط بالشارع الرئيسي بأبعاد ٢.٢×٢.٢

أما المسار الثاني يبدأ من بداية وأدي اللاوي مرورا بالطرق الداخلية للمخطط وصولا للعبارة الواقع اسفل طريق السيل من جهة شارع م/عمر قاضي جوار بلدية الشرائع ويبلغ إجمالي طول العبارة ٢٦٨٥ متر طولي والمنفذ منها حاليا ٢٤٠٠ متر طولي وهي عبارة ثنائية بأبعاد ٣.٥×٢.٥ ، ويبلغ إجمالي القنوات المنفذة بالمشروع 3750 متر طولي ومتوسط عرض العبارة الخرسانية 8 متر وتبلغ الطاقة الاستيعابية للعبارة الخرسانية 75 م3 / ث وإجمالي كميات الخرسانة المنفذة 26.250 متر مكعب ويخدم المشروع المنطقة ويحميها بعد مشيئة الله تعالى من مخاطر السيول والتي كانت تؤثر على المنطقة خلال مواسم هطول الامطار كما أن المشروع يأتي استكمالاً لمشاريع السيول بمخططات الشرائع واستمراراً لخطط الأمانة في تنفيذ البنية التحتية لمشاريع درء اخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بالعاصمة المقدسة ويعد من المشاريع المهمة التي تجريها الأمانة لتفادي مخاطر السيول والعمل على صيانة شبكة التصريف القائمة ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطراً على السكان.

يذكر أن مكة المكرمة تحتوي على شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف التي تمتد لعشرات الكيلو مترات تحت الأرض ، وهي تحظى بعناية بالغة من قبل الأمانة ، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي لا زالت تحت التنفيذ ، والتي سيكون لها مردود كبير بإذن الله عند اكتمالها في تطوير شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.