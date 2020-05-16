منظمة الصحة العالمية تحذر: أوقفوا رش المطهرات في الشوارع

أطلقت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت، تحذيرا بشان رش المطهرات في الشوارع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة إن رش المطهرات في الشوارع مثلما يحدث في بعض الدول لا يقضي على كورونا وينتج عنه مخاطر صحية.

وتعليقا على تساؤل بشأن تنظيف الأسطح وتعقيمها خوفا من كورونا، قالت المنظمة العالمية في وثيقة إن “رش المطهرات في الأماكن المفتوحة مثل الطرق والأسواق غير مجدٍ لقتل فيروس كوفيد-19 أو مسببات أمراض أخرى لأن المطهّر يفقد تأثيره بالأوساخ والركام”.

وأضافت “حتى في غياب المواد العضوية، من غير المرجح أن يغطي رشّ المواد الكيميائية بشكل مناسب على كلّ الأسطح لفترة تسمح بالقضاء على مسبّبات الأمراض”.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن الشوارع والأرصفة ليست “خزانات لعدوى” كوفيد-19، مضيفة أن رشّ المطهرات قد يكون “ضارا بصحة الإنسان”.

وشددت الوثيقة على أن رشّ الأفراد بالمطهرات “غير موصى به تحت أي ظرف”، إذ “قد يكون مضرا جسديا ونفسيا ولا يقلّل من قدرو المصاب على نشر الفيروس”.