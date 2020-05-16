وثائق تكشف.. كيف أغرقت #قطر الجامعات الأمريكية بمليارات الدولارات للترويج لمصالحها؟

كشفت وثائق أمريكية، السبت، أن دولة قطر أنفقت مليارات الدولارات لاقتحام نظومة التعليم الأميركي للدعاية لصالح الدوحة.

ووفقا لما ورد في مذكرة خاصة أرسلت من فريق تحقيقات إلى الخارجية الأمريكية، فإن محامين وقانونيين قالوا إن الأموال القطرية تمثل انتهاكا للقوانين الفيدرالية وطالبوا بتحقيقات شاملة في القضية، وفقا لصحيفة “واشنطون فري بيكون”.

وأفاد تحقيق الصحيفة، التي حصلت على نسخة من الوثائق، أن مؤسسة قطر QF، وهي كيان تابع للحكومة القطرية، أنفقت ما يزيد عن 1.5 مليار دولار منذ عام 2012 لتمويل عدد من مبادرات التعليم في 28 جامعة عبر أميركا، مما يجعلها واحدة من أكثر الممولين الأجانب انتشارا في المنظومة التعليمية الأميركية.

وكشفت بيانات حصل عليها محققو مشروع Lawfare، وهي شركات محاماة وتحقيقات قانونية في أمريكا، وقائع بالأموال المدفوعة من قطر لاختراق الجامعات الأمريكية، وتقدموا بالالتماسات إلى الجامعات الأميركية لتسليم معلومات حول علاقاتها المالية مع قطر.

وأخفت العديد من المدارس والجامعات في أمريكا مصدر أكثر من 1.3 مليار دولار من الأموال الأجنبية، ما أثار ظهور قطر كواحدة من بين الممولين الأجانب الرئيسيين مخاوف بشأن تسريب توجهاتها إلى الفصول الدراسية الأميركية.