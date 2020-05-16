وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى الملتقى الافتراضي لقيادات القطاع غير الربحي

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الملتقى الافتراضي لقيادات القطاع غير الربحي، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور نائب الوزير للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، ووكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، وعدد من قيادات الجمعيات الخيرية والمعنيين بعمل القطاع غير الربحي وقيادات الجهات ذات العلاقة.

وتهدف المبادرة لعقد الملتقى مع الوزير إلى حث القطاع وتحفيزه نحو المبادرات الأكثر عمقًا وأثرًا واستدامة، والاستماع للمقترحات والتحديات التي يواجهها القطاع، إضافة إلى استعراض أبرز المبادرات الحكومية الموجهة للقطاع، الاطلاع على أبرز مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموجهة لمعالجة تحديات جائحة كورونا في القطاع غير الربحي، وتعزيز التواصل بين الوزارة والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وتحقيق التكامل يين منظمات القطاع غير الربحي.

وبدأ المهندس الراجحي بكلمة ألقاها خلال الملتقى أشاد فيها بالجهود المقدمة لخدمة هذا القطاع المهم الذي يعد من محددات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن القطاع غير الربحي رافد فاعل في تحقيق التنمية المجتمعية، وأن عدد من المبادرات الإبداعية والمميزة التي يقودها القطاع، كان لها الأثر في تحقيق مستهدفات الوزارة والحكومة.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف والتحديات التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد التي تسود معظم مناطق المملكة والعالم أجمع، مشيرا إلى ظهور بعض الآثار السلبية على العديد من الأنشطة والقطاعات وبعض الأسر والأفراد، حيث اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة والحد من آثارها. وجعلت صحة الإنسان وسلامته في مقدمة أولوياتها.

وقال ” لم تتوان قيادتنا في تقديم الغالي والنفيس لضمان توفير كل ما يلزم المواطن، في هذه الأرض الطيبة من معيشة ودواء واحتياجات أساسية. وقد شاهدنا قبل قليل العديد من المبادرات الحكومية التي أقرت لدعم القطاع وزيادة فاعليته خلال هذه الأزمة،

والتي انعكست بفضل الله ثم بجهودكم في هيئة منجزات ملموسة، ومازلنا نعول عليكم الكثير. وقد حرصت أنا وزملائي في هذه الوزارة على الالتقاء بكم، لنتعرف منكم على أبرز التحديات التي تواجهكم وتشكل عائقًا أمام هذا الحراك المميز، لنعمل سويًا على تجاوزها”.

واختتم معالي المهندس الراجحي كلمته قائلًا: “نحن في طمأنينة ونعمة، لأننا في وطن قيادته تضع الإنسانية في أولوياتها، شاكرًا الجميع على حضورهم”.