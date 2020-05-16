وكالة روسية: بوينج تحصل على عقد من “الدفاع الأمريكية” لتسليم السعودية أكثر من 600 صاروخ

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن المملكة العربية السعودية وقعت عقدا مع شركة بوينج بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى المملكة.

وأضاف البنتاجون أن الشركة ستصدر للمملكة نحو 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) – صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ووفقا للمعلومات المتاحة فإن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 270 كم، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028، أما تصدير صواريخ (Harpoon) فسيتم ضمن عقد آخر بقيمة 656.98 مليون دولار. ويبلغ مدى هذه الصواريخ 125 كم.