مراسل سابق لقناة الجزيرة: الديوان الأميري يتدخل في التقارير.. ومصالح قطر مع إيران تفرض مدح قاسم سليماني

كشف إعلامي سابق بقناة الجزيرة القطرية كيف تدار القناة بأوامر خاصة من القصر الأميري في العاصمة القطرية الدوحة؟.

وعلى خلفية موجة الغضب التي فجرها تقرير قناة الجزيرة الذي مجد قائد مليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كشف الإعلامي السوري أكرم خزام والذي كان يعمل مراسلا لقناة الجزيرة من موسكو، معلومات تزيح الستار عن الطريقة التي تدار بها القناة القطرية فيما يخص هذه المواد وأهدافها.

وقال خزام ، في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: “استنكر المئات من الناشطين السوريين تقريرا مطولا عن قاسم سليماني نشر في منصة بودكاست الجزيرة التي اعتبرته مجاهدا و شهيدا وطالبوا الجزيرة بحذف التقرير لأنه اجرم بحق الشعبين السوري والعراقي”.

وأضاف خزام: “عندما رأيت تقرير الجزيرة عن قاسم سليماني تذكرت على الفور عندما أرسلت تقريرًا مصورًا من مكتب الجزيرة بموسكو يحمل توقيعي ويتضمن نظرة موضوعية عن جهادي، التقرير عرض مرتين وتم استبداله بتقرير للزميل فوزي بشرى من داخل غرفة الأخبار يتحدث عن تمجيد الشخصية واستشهاده ومزاياه الإيجابية، وذكر لي فيما بعد من مسؤول قطري رفيع المستوى أن الديوان الأميري في قطر أرسل التقرير إلى فوزي بشرى ليذيعه باسمه”.

وختم خزام حديثه “يا سادة يا كرام لا تستغربوا!!!! التقرير عن قاسم سليماني مطلوب. فمصالح قطر مع إيران أهم بكثير من المهنية والموضوعية و شعار الرأي و الرأي الآخر”.