«هيئة مكة» تنفذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال عطلة عيد الفطر

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بتنفيذ خطة العمل الميداني والتوعوي خلال عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١ هـ هجري بتكليف عدد من الأعضاء الميدانيين للعمل خلال فترة رفع حظر التجول الجزئي وتشمل هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة المسموح للأهالي بالتجول فيها خلال الساعات المستثناة.

وتركز الجولات الميدانية على الأسواق والمجمعات في محافظات المنطقة الكبرى، ويتخلل الخطة برامج توعوية تنفذها إدارة التوعية والتوجيه عبارة عن لوحات توجيهية وتوعوية تحث المتسوقين ومرتادي المجمعات التجارية بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتدابير الصحية.

وتذكير المجتمع بلزوم منازلهم والحرص على التباعد الجسدي والالتزام بتعليمات الجهات المختصة من خلال الدويات الميدانية والشاشات الإلكترونية في المجمعات التجارية والطرق العامة.

كما تعرض الشاشات مقاطع قصيرة ورسائل إرشادية تحث على أهمية المحافظة على الآداب واغتنام ما بقي من الشهر المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في حياتهم اليومية.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن خطة العمل الميدانية خلال أيام عيد الفطر المبارك تحقق الأهداف المنشودة وفق توجيهات سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه المحققة لتطلعات القيادة الرشيدة .

وتأتي هذه الخطط الميدانية بمتابعة ودعم من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.