مصادرة وإتلاف 500 وجبة فاسدة في معابدة مكة

تواصل بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة على الباعة الجائلين المخالفين وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية ،بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة يأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة “بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، انه تم مصادرة وإتلاف 500 وجبة غذائية فاسدة محضرة في مطعم غير مرخص لعمل الوجبات ويفتقر آدنى الاشتراطات الصحية و 81 كيس من مشروب السوبيا مجهولة المصدر تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية.

وإذ تؤكد الأمانة أن الحملات لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية على المخالفين.