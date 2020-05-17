إيطاليا: فتح المسارح ودور السينما في 15 يونيو

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، السبت، أنه بداية من 15 يونيو المقبل ستُفتح المسارح ودور السينما في إيطاليا كما سيسمح بتنظيم معسكرات صيفية للأطفال، كما ستفتح الحدود مع دول الاتحاد الأوروبي في الثالث من يونيو.

وظهر كونتي أمام الصحافة لتوضيح القرارات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع رؤساء الأقاليم والخاصة بإعادة فتح بعض المنشآت وإجراءات الأمن التي سيتم تطبيقها.

وإضافة إلى بعض الأماكن التي ستعمل مجددا بداية من الاثنين المقبل مثل صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل ومتاجر المعجنات والحلويات والمطاعم، سيتم أيضا إعادة فتح حمامات السباحة والصالات الرياضية في الـ25 من الشهر الجاري.

وقال كونتي في تصريحات للصحافة : بداية من 15 يونيو المقبل سيعاد فاح المسارح ودور السينما كما سيتم تنظيم عروض ترفيهية وترويحية للأطفال.

وسجلت إيطاليا حتى الآن نحو 232 ألف إصابة بمرض “كوفيد-19” الناجم عن الفيروس و31 ألفا و600 وفاة لهذا السبب.