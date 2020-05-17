74642 إصابة بفيروس #كورونا في سويسرا وهولندا والوفيات 7549

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30572 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ (0530 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في سويسرا 1879 حالة بينما تماثل 27400 شخص من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا.

ومر نحو 11 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.

من جهة اخرى ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 44070 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت أمستردام اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة “جونز هوبكنز”.

ووصل عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 5670 حالة وفاة، مع انقضاء قرابة 11 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في هولندا.